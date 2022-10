Per la Giornata mondiale per la lotta contro il tumore al seno, in calendario il 19 ottobre, ho pensato di riproporre la storia eccezionale una donna eccezionale, Jerri Nielsen. Tra i ghiacci del Polo Sud l’autodiagnosi, l’autobiopsia e l’autoterapia.

La dottoressa Jerri Nielsen, alla fine del maggio 1999, si diagnosticò con l’autopalpazione un tumore della mammella destra, mentre lavorava come unico medico nella stazione di ricerca Amundsen-Scott del Polo Sud. Aveva 47 anni. Fu impossibile evacuarla durante il lungo e buio inverno australe, perché le condizioni meteo impedivano l’atterraggio di un aereo.