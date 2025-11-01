SALVATAGGIO SUL PONTE DELLA VITTORIA, BARZIESE IMPEDISCE GESTO ESTREMO

CREMENO – Attimi di grande tensione oggi sul ponte della Vittoria, tristemente noto per episodi di tentativi di suicidio. Una donna di circa sessant’anni, residente sull’altopiano valsassinese, avrebbe infatti manifestato l’intenzione di compiere un gesto estremo.

Poco prima, il figlio della donna si era allontanato, incontrando un uomo di Barzio al quale avrebbe riferito di occuparsi della madre. Proprio quest’ultimo, intuendo la gravità della situazione, è intervenuto prontamente riuscendo a trattenere la donna e a evitare il tragico epilogo.