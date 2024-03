“SALVIAMO L’EUROPA”: INCONTRO A LECCO CON L’AUTORE MICHELE BELLINI

LECCO – Domani, mercoledì 13 marzo, alle 18 all’Auditorium Casa della Carità di via S. Nicolò 9, si terrà un incontro con Michele Bellini, autore del libro “Salviamo l’Europa”. Presenta la serata Fabio Pizzul.

Tema del volume è: l’Europa va salvata? “L’invasione russa dell’Ucraina ha cambiato le coordinate del mondo in cui viviamo, obbligandoci a ripensare le convinzioni su cui si è sviluppata l’integrazione europea – si legge nella presentazione del libro -. Alle sfide che si sono susseguite nello scorso decennio, economia e immigrazione in primis, si aggiungono quelle epocali come transizione verde e digitalizzazione, che definiranno questo secolo. Sullo sfondo, un contesto geopolitico sempre più incerto e la democrazia che arranca”.

“Tutto ciò richiede un cambio di passo da parte europea per raggiungere quella sovranità condivisa necessaria a difendere i nostri valori e il nostro ruolo nel mondo. Otto parole chiave, dunque, per riflettere sulla politica e sulle politiche essenziali per il futuro dell’Europa”. La prefazione è di Enrico Letta.