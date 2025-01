SAN SEBASTIANO, PREMIATI GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE LECCHESE

LECCO – In occasione della festa di San Sebastiano, si è ripetuta presso il Santuario di Nostra Signora della Vittoria e in municipio la celebrazione dei traguardi di servizio per gli uomini e le donne della Polizia Locale. Ad introdurre l’occasione, al termine della funzione religiosa, sono intervenuti il sindaco Mauro Gattinoni, la vicesindaca con delega alla Polizia Locale Simona Piazza e il nuovo comandante del corpo di Polizia Locale Lucio Dioguardi.

A ricevere i simboli distintivi di grado Monica Galbusera, che con 30 anni di servizio ha ricevuto il nuovo grado di sovrintendente scelto. Con lei Giulio Civilini, 25 anni di servizio, che insieme al nuovo grado di sovrintendente è stato premiato con la medaglia d’oro per anzianità di servizio.

Antonio Scroppo, con 15 anni di servizio, ha ricevuto il nuovo grado di assistente scelto; Matteo Castagna e Claudio Ghilardi, entrambi con 5 anni di servizio, hanno ottenuto il nuovo grado di agente scelto.

Il cerimoniere, sovrintendente Marco Combi, ha ritirato inoltre i riconoscimenti per i non presenti Angelo Cuozzo, 30 anni di servizio e nuovo grado di sovrintendente scelto, e Ruggero Valsecchi, 30 anni di servizio e nuovo grado di sovrintendente scelto.

Sono stati infine premiati con la medaglia di anzianità di servizio Roberto Cortesi, 16 anni di servizio, medaglia d’argento, e Anna Maria Pipicelli, 16 anni di servizio, medaglia d’argento.