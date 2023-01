LECCO – Per tutto il mese di febbraio sono in programma numerosi eventi e iniziative al Planetario civico di Lecco. Uno degli appuntamenti più attesi sarà lo Speciale San Valentino: crociera nella Via Lattea: gli esperti del gruppo Deep Space accompagneranno il pubblico in un romantico viaggio all’interno della nostra galassia. Ai partecipanti sarà consegnata una brochure con una serie di itinerari tra le stelle, alla scoperta di ambienti incredibili e affascinanti: si potranno scegliere i preferiti e i tre più votati saranno quelli proposti. Inoltre, si terrà una proiezione del cielo stellato e di miti dedicati all’amore. Il costo del biglietto è di 8 euro.

Altra iniziativa degna di nota è il Corso base di astronomia, dedicato a chiunque voglia avvicinarsi alle meraviglie del cosmo. Sette lezioni per neofiti, principianti o per chiunque vorrà riprendere nozioni e concetti imparati a scuola. La data della prima lezione sarà lunedì 7 febbraio e il corso sarà tenuto da Loris Lazzati, responsabile della programmazione del Planetario.

I venerdì del Planetario, ricchi di serate culturali, offriranno quattro appuntamenti sempre alle 21: il 3 febbraio si partirà con una proiezione in cupola, mentre il 10 febbraio l’astronomo Stefano Covino spiegherà il fenomeno Ufo con l’occhio della scienza. Il 17 febbraio Giancarlo Colombo, appassionato studioso di entomologia ed evoluzione, parlerà dell’estinzione dei dinosauri. Si concluderà questa serie di eventi con la serata di venerdì 24 febbraio, in cui il fisico Giorgio Chinnici terrà una conferenza sulla storia dell’atomo da Democrito al bosone di Higgs.

Ogni domenica saranno presenti le consuete proiezioni in cupola alle 16, mentre saranno due gli appuntamenti con il ‘Sabato dei bambini’: il 4 febbraio sarà dedicato alla pellicola ‘Il piccolo principe’, mentre sabato 18 febbraio verrà trasmesso ‘Gruby, il maialino spaziale’. Questi spettacoli saranno alle 15 e alle 16:30. Infine, prevista un’osservazione del cielo dal piazzale funivia di Erna sabato 18 dalle 20.