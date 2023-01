LECCO – È online il nuovo sito internet di ACMT (Associazione per la Cura dei Malati in Trattamento Palliativo) che offre tanti contenuti sulla mission, la storia e le news del sodalizio, e soprattutto è stato arricchito con la sezione dedicata alle donazioni. Grazie a questo nuovo sito, acmtlecco.org, realizzato dalla società lecchese Aglaia, è ora possibile sostenere l’associazione con donazioni effettuabili direttamente online, a partire da una quota minima di 5 euro.

“Ogni giorno ACMT si impegna per migliorare la qualità del fine vita dei malati e delle loro famiglie. Tutto ciò è possibile grazie all’aiuto delle persone che supportano le tante attività dell’associazione. Ci siamo dotati di questo nuovo strumento per rinsaldare ulteriormente il rapporto con chi già conosce ACMT e avvicinare sempre più sostenitori” dichiara la presidente di ACMT, Francesca Biorcio Mauri.

Tutte le donazioni a favore dell’Associazione ACMT sono fiscalmente deducibili o detraibili. Il donatore privato può decidere se detrarre l’importo al 35%, per importi non superiori ai 30mila euro, oppure dedurre l’importo donato deducibile fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Chi preferisce donare in modo più tradizionale può continuare a farlo tramite bonifico bancario o bollettino postale (c/c bancario presso Intesa San Paolo, IBAN IT17I0306909606100000172398, c/c postale n° 10708238).

È possibile devolvere ad ACMT anche il 5×1000, per farlo basta compilare il modulo della dichiarazione dei redditi, firmare nel riquadro indicato come “Sostegno al volontariato…” e inserire sotto la firma il codice fiscale ACMT: 92028090139.

Sempre a sostegno di ACMT è stato organizzato lo spettacolo “Dalle 9 alle 5… orario continuato”, musical portato in scena da ASD Stile Danza con la regia di Manuel Primerano. L’evento, organizzato in memoria di Elisabetta Chissotti, si terrà questo weekend, sabato 28 gennaio alle 20.30 e domenica 29 gennaio alle 15, presso la sede di “Noi Voi Loro”, in via del Lavoro 7 a Erba. Il costo del biglietto è di 15 euro e il ricavato verrà devoluto in beneficenza ad ACMT. Per informazioni e prenotazioni: Valentina 333 5966692, Fabiola 340 3156239.