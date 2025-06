SANITÀ, FRAGOMELI: “TEMPI D’ATTESA TROPPO LUNGHI, BERTOLASO LO SA BENE”

MILANO – “Ci sono due Bertolaso, uno privato, che insulta i direttori generali delle ASST lombarde perché non riescono a diminuire le liste d’attesa e uno pubblico che dice che va tutto bene e che stanno facendo grandi cose”. Lo dice Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale dem, commentando le recenti uscite dell’assessore Guido Bertolaso sulle liste d’attesa in sanità.

“La verità è quella che dice dietro le quinte e cioè che i tempi di attesa in sanità sono sempre troppo lunghi e non accennano a diminuire, costringendo le persone a farsi curare privatamente, a pagamento – continua Fragomeli – Lo sto dimostrando con i dati, girando per la nostra provincia, e giovedì sera sarò a Imbersago per l’ennesima tappa del mio tour. Bertolaso lo sa bene, e per questo se la prende con quei dirigenti che il centrodestra ha nominato con il manuale Cencelli anziché con i criteri strettamente meritocratici che noi non ci stanchiamo di sostenere”.

“Alla sanità lombarda la lottizzazione fa male, servono persone scelte per le competenze, in modo terzo e indipendente, altrimenti non risolveremo nulla. Dire ai dg che farebbero meglio ad andare a fare mozzarelle è ammettere che il metodo della destra è un fallimento, anche se io mostrerei maggior rispetto per quei lavoratori che producono una delle grandi eccellenze enogastronomiche italiane. Fossi in Bertolaso, eviterei di usarli come paragone negativo, perché non è proprio il caso”, conclude Gian Mario Fragomeli.