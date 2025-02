SANITÀ: L’OSPEDALE “MANZONI” COMPIE 25 ANNI

LECCO – Era il 5 febbraio del 2000 quando aprirono per la prima volta le porte dell’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco: esattamente 25 anni dunque da quella che è stata una pietra miliare per la sanità, non solo territoriale, ma anche lombarda.

Dopo dodici lunghi anni di lavori, il nosocomio lecchese fu inaugurato davanti a tanti volti della politica di allora, come il ministro della Sanità Rosy Bindi e il governatore di Regione Lombardia Roberto Formigoni. Oltre a loro, anche il cardinale Carlo Maria Martini.

Il traffico di pazienti si spostò dunque dal vecchio ospedale di via Ghislanzoni al nuovo “gioiellino” in via dell’Eremo, una struttura all’avanguardia e di riferimento per gli altri centri.

Dunque, buon compleanno Manzoni!