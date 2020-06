LECCO – Rinnovato il direttivo nazionale di Aigo, l’Associazione italiana dei gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri, per il biennio 2020-2022. “Sono particolarmente orgoglioso della nomina a presidente eletto di Aigo di Marco Soncini, direttore del dipartimento medico e della Uoc di medicina generale della nostra Asst, che nel corso della sua carriera si è distinto a livello nazionale per l’attività di medicina generale e di gastroenterologia ed endoscopia digestiva” afferma Paolo Favini, direttore generale della Asst di Lecco.

Obiettivi del nuovo presidente sono il consolidamento di una gastroenterologia italiana sempre più federativa ed inclusiva, che sia punto di riferimento non solo per i pazienti e i professionisti della sanità pubblica e privata ma anche interlocutore unico per le istituzioni, la valorizzazione di Aigo come ente capofila e protagonista nell’elaborazione di percorsi e linee guida restituendo al medico il ruolo centrale nel processo decisionale, la proposta e lo sviluppo su tutto il territorio nazionale di attività di screening per la prevenzione del cancro del colon retto, la garanzia del supporto formativo ai giovani associati con iniziative congiunte con le altre Società mediche, il consolidamento del ruolo attivo in Europa instaurando rapporti con le corrispondenti società al fine di favorire studi collaborativi e attività di ricerca e formazione, il rafforzamento delle attività di comunicazione e di marketing dell’associazione per la diffusione dei corretti stili di vita.

“Ringrazio gli associati – commenta Marco Soncini – per la fiducia che mi è stata concessa. Lavorerò con impegno al fine di rendere più omogenea l’offerta di cure gastroenterologiche su tutto il territorio nazionale e far sì che Aigo occupi un posto sempre più rilevante nel panorama internazionale”.