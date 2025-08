SANITÀ. PAOLA PALMIERI È IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DI ATS BRIANZA

LECCO – La giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con l’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha nominato Paola Palmieri (in copertina), fino a oggi dg dell’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS), nuovo direttore generale dell’Ats della Brianza.

Palmieri prende il posto di Michele Brait, che passa alla Direzione Generale dell’Irccs San Gerardo dei Tintori (Monza) in luogo di Silvano Casazza che, nella seduta di lunedì scorso, è stato indicato quale direttore generale dell’Ats Metropolitana di Milano in sostituzione di Walter Bergamaschi, diventato nuovo direttore generale della Programmazione del Ministero della Salute.

“Congratulazioni a Paola Palmieri per la nomina a Direttore Generale dell’ATS della Brianza. Una dirigente di grande esperienza e professionalità, maturata alla guida dell’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS). Sono felice che possa ora mettere le sue competenze al servizio del nostro territorio” dichiara il sottosegretario regionale Mauro Piazza.

Palmieri succede a Michele Brait, nominato Direttore Generale dell’IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza.

“Complimenti anche a Brait per il nuovo incarico e un sentito ringraziamento per il lavoro svolto in ATS della Brianza e per la preziosa collaborazione di questi anni – aggiunge Piazza –. A entrambi rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro per le nuove sfide, al servizio del sistema sanitario lombardo.”