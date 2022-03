MILANO – È nuovamente possibile far visita ai parenti ricoverati negli ospedali e in Rsa per almeno 45 minuti al giorno. Regione Lombardia, per garantire l’accesso ai familiari in sicurezza, con una nuova delibera ha aggiornato le procedure mantenendo sempre alte le misure di prevenzione e protezione.

Per gli accessi in Pronto Soccorso e ricovero ordinario ospedaliero programmato servirà un test antigenico al momento dell’accesso, effettuato gratuitamente dalle strutture…