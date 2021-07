Finalmente sono arrivate le vacanze, ma, essendo “a dieta”, si ha spesso il timore di vanificare tutti gli sforzi fatti per ottenere dei risultati.

Innanzitutto il mio consiglio è quello di godersi le ferie, momento fondamentale per ridurre lo stress, riposare, ricaricare le batterie ed essere pronti quando ricomincerà la solita routine. È chiaro però che se le vacanze sono più lunghe di una settimana, o se si va in un hotel all-inclusive, non si può dimenticare tutto quello che è stato fatto nelle settimane precedenti, soprattutto se è stato seguito un programma ipocalorico che ha portato alla perdita di peso.



Si possono attuare dei piccoli accorgimenti per riuscire a mantenere il peso stabile senza fare danni.