Rubrica nutrizionista. Cocco bello… e nutriente!

Estate è sinonimo di vacanze e di mare: quanti di voi hanno la fortuna di essere già sotto l’ombrellone e sentire il fatidico “cocco bello!!!” urlato o cantato dal venditore?!

Per noi italiani il cocco rimane un alimento esotico, anche se molto conosciuto, infatti si sta diffondendo sempre di più anche come ingrediente in diverse preparazioni culinarie, non soltanto come frutto fresco da mangiare a fette in spiaggia.

Da specificare che il cocco non è una “noce” come spesso viene definita, ma una drupa, ovvero il frutto carnoso della pianta del cocco, appartenente alla famiglia delle Palme, originaria del Sud-Est Asiatico, che cresce in quasi tutti i Paesi Tropicali (Indonesia, Filippine, Thailandia, Sri Lanka e Messico).

Le parti commestibili del cocco sono la polpa e l’acqua contenuta al suo interno…