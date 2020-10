SONDRIO – In attesa del nuovo DPCM che dovrebbe essere approvato mercoledì 7 ottobre e che detterà le regole per contrastare la risalita dei contagi da Covid-19, soprattutto l’obbligo di indossare la mascherina all’esterno, abbiamo raggiunto Francesco Inzirillo, chirurgo toracico all’ospedale Morelli di Sondalo e attualmente in servizio all’ospedale di Sondrio.

Il dottor Inzirillo è stato in prima linea durante la massima emergenza della pandemia la primavera scorsa e si distingue per la sua grande professionalità e gentilezza. “Capita a noi medici di alzarci al mattino, andare al lavoro e cominciare a lottare subito dopo aver timbrato il cartellino. Lottare per tutto, dalle cose più banali a quelle più importanti, a causa di disorganizzazioni logistiche, tecniche, emergenziali ma anche mentali e psicologiche…