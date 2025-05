SANREMINO 2025: APERTE LE ISCRIZIONI FINO AL 31 MAGGIO

LECCO – – Puntuale come ogni anno, torna il Sanremino, storica competizione canora di Maggianico, tra le più longeve del territorio lecchese, giunta alla sua 37esima edizione. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni, che vanno dal 1° al 31 maggio.

L’edizione 2025 del Sanremino avrà luogo nella serata di sabato 13 settembre all’Oratorio di Maggianico di via Zelioli. Nel mese di giugno saranno organizzate le selezioni, durante le quali verranno scelti i cantanti che accederanno alla serata di settembre (la data delle selezioni sarà comunicata agli iscritti nei primi giorni di giugno). Dal 1 al 31 maggio è possibile iscriversi compilando il modulo online o scrivendo a ilsanremino@gmail.com . Chiunque può partecipare: non sono previsti limiti di età e l’iscrizione è gratuita. Proprio come il “vero” Sanremo, sono accettate solamente canzoni in italiano.

Anno dopo anno, il Sanremino si è affermato nel panorama lecchese, attirando ogni anno decine di cantanti provenienti dal territorio lecchese ma anche dalle province circostanti. Vincitrice dell’ultima edizione è stata Caterina Frascogna con “Mi sei scoppiato dentro il cuore” di Mina. Al secondo posto, Martina Nasci con “La rondine” di Angelina Mango e terza classificata Federica Tallarico con il brano “Oggi sono io” di Mina.

Il Sanremino, nato il 30 giugno del 1987, è oggi parte integrante della Festa Rionale di Maggianico, istituita in ricordo del voto a San Rocco. Durante l’epidemia di colera del 1836 il popolo di Maggianico fa un voto a San Rocco, per chiedere la fine dell’epidemia; ancora oggi questo voto è osservato e ricordato nel mese di settembre, con una processione che conclude la Festa del quartiere.