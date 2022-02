LECCO – Il sindaco Mauro Gattinoni ha individuato Mario Spoto quale nuovo Segretario Generale del Comune di Lecco.

Spoto, classe 1962, è stato Segretario Generale di Torino (Città Metropolitana di Torino dal 2017 al 2019, Città di Torino dal 2019 al 2021) e del capoluogo di provincia di Monza (dal 2012 al 2017). In passato ha ricoperto il medesimo ruolo – tra le diverse esperienze – nei comuni di Seregno, San Donato Milanese, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Melzo, Trezzo sull’Adda e Ponte San Pietro.

Svolgerà il suo incarico in convenzione con il Comune di Vimercate, ente presso il quale è attualmente Segretario Generale. A seguito dell’approvazione dei rispettivi consigli comunali di Lecco e Vimercate, in programma per la prossima settimana, il nuovo Segretario Generale entrerà in carica al Comune di Lecco il 15 marzo 2022.

“Sono molto felice di questa nomina e della celerità con la quale abbiamo individuato la nuova figura – commenta Gattinoni –. L’esperienza di lungo corso del nuovo Segretario Generale costituirà per il Comune di Lecco un contributo prezioso nell’affrontare le grandi opportunità di crescita e sviluppo soprattutto alla luce dei contributi del PNRR. Desidero rivolgere un ringraziamento al dott. Vincenzo Russo, il quale riveste le funzioni di Segretario Generale ad interim, per la disponibilità e la grande attenzione con le quali sta accompagnando l’Amministrazione in questa fase di passaggio”.