SCADENZA CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE: APERTURE STRAORDINARIE DELL’UFFICIO CIE

LECCO – In vista della scadenza della validità carte d’identità cartacee del prossimo 3 agosto, prevista dalle disposizioni del Regolamento europeo 1157/2019 e della circolare del Ministero dell’interno n. 76 del 13 ottobre 2025, il Comune di Lecco ha organizzato aperture straordinarie dell’ufficio carte d’identità elettroniche (Cie), per agevolare il rilascio delle nuove carte elettroniche e ridurre i tempi di attesa.

A partire dal mese di febbraio, oltre alle consuete aperture mattutine, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, l’ufficio Cie osserverà i seguenti orari aggiuntivi: tutti i sabati, fino al 1° agosto, dalle 8:30 alle 12:30; il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 15:30 e infine, il lunedì e il mercoledì fino al 25 marzo, dalle 17 alle 19.