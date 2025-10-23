SCARICHI ABUSIVI NEL LAGO A GALBIATE, MULTATI DUE PROPRIETARI

GALBIATE – Un’operazione di Polizia ambientale condotta dai finanzieri del Servizio Navale della Guardia di Finanza di Como ha portato alla scoperta di scarichi abusivi nel Lago di Como, nei pressi del Comune di Galbiate. L’attività, svolta in collaborazione con gli enti preposti alla tutela delle risorse idriche, ha permesso di individuare condotte illecite che minacciavano la qualità delle acque del Lario.

Durante i controlli, i militari hanno rilevato la presenza di tubazioni provenienti da alcuni immobili che convogliavano acque reflue domestiche direttamente nel lago, senza alcun tipo di trattamento e in assenza delle necessarie autorizzazioni. I sospetti iniziali sono stati confermati da sopralluoghi tecnici mirati, che hanno accertato la natura abusiva degli sversamenti.

Le indagini condotte dalla Stazione Navale Lago di Como hanno portato all’identificazione di due proprietari degli immobili coinvolti. A loro carico sono state elevate sanzioni amministrative per un importo massimo di 120mila euro, in base alla normativa vigente in materia ambientale.

La componente aeronavale delle Fiamme Gialle lombarde, dotata di strumentazioni tecnologiche avanzate, si conferma un presidio fondamentale per la prevenzione e il contrasto degli illeciti ambientali sui laghi del Nord Italia. L’operazione testimonia l’impegno costante della Guardia di Finanza nella salvaguardia della collettività e nella tutela della qualità delle acque.

RedCro