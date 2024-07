SCENARIO MUSIC&ARTS FESTIVAL: M¥SS KETA APRE LA TRE GIORNI DI CONCERTI

LECCO – Da venerdì 5 a domenica 7 luglio alla Piccola si terrà ‘Scenario Music&Arts Festival’, una tre giorni di concerti, djset e stand up comedy promossa da E507. Le porte del festival apriranno alle 17.45 e gli spettacoli cominceranno alle 18 con l’esibizione di M¥SS KETA, mentre il live di Chiello inaugurerà la seconda serata e okgiorgio concluderà l’evento domenica.

“Scenario Festival raccoglie e sviluppa la nostra proposta di città attrattiva – dice l’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo -. Lecco è una città viva, gli spazi per i giovani stanno prendendo forma e i privati iniziano a investire per promuovere eventi nuovi e ben curati. La Piccola non è ancora pronta al 100% ma piazzale Cassin si candida a essere un luogo dove sviluppare iniziative di aggregazione importanti e positive: il Comune mette a disposizione questi spazi e sostiene l’avvio di nuove iniziative per rendere la nostra città un punto di riferimento per un pubblico giovane che vuole divertirsi in modo intelligente. Lecco cresce e i giovani sono il motore di questa crescita”.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della tre giorni, dalle 17 alle 24 di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio in piazzale Cassin saranno in vigore il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo e il divieto di introduzione di contenitori di vetro o metallo e di dispositivi nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti. Le bottiglie in plastica potranno essere vendute o introdotte nell’area degli eventi solo aperte e prive del relativo tappo di chiusura.