VALVARRONE – Intervento oggi pomeriggio, giovedì, per i tecnici del Soccorso alpino: un escursionista di 35 anni, residente in Brianza, era salito al Passo della Stanghe sul Monte Legnone, ma a poca distanza dal rifugio Roccoli Lorla è caduto e ha riportato alcuni traumi; era da solo e ha cercato di rientrare. A un certo punto però si è trovato in difficoltà e ha preferito chiedere aiuto.

Dopo l’attivazione da parte della centrale sono partite le squadre territoriali della Stazione di Valsassina – Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

Sul posto è arrivato l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato trasportato con la barella portantina fino all’elicottero, l’équipe medica ha disposto il trasporto in ospedale. L’intervento è cominciato intorno alle 15:00 ed è finito poco dopo le 16, gestito in completa autonomia dai tecnici Cnsas e dall’elicottero del 118.