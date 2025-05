SCENE DA FILM SULLA LECCO-BALLABIO: PAZIENTI A PIEDI VERSO L’OSPEDALE

LECCO – Scene surreali nella mattinata di ieri sulla Ss 36 racc, la nuova Lecco-Ballabio: chi era incolonnato sull’arteria che collega la Valsassina al capoluogo, notoriamente ingolfata la mattina all’uscita dell’ospedale Manzoni, ha infatti visto lo stratagemma più inusuale da parte degli sfortunati pazienti in coda. Alcuni “temerari”, vista la grande difficoltà nel percorrere i pochi metri che dalla galleria li separavano dalla struttura sanitaria, sono scesi dalle loro auto e si sono incamminati al bordo della superstrada, rischiando la vita.

La loro esasperazione è comprensibile, viste le frequenti testimonianze di tempi improponibili per percorrere poche centinaia di metri bloccati dal flusso di auto in entrata nel parcheggio del “Manzoni”, ma certamente una soluzione dev’essere trovata, per poter evitare che episodi simili si possano ripetere.

Le difficoltà, che l’amministrazione sperava di attutire con l’apertura del relativamente vicino parcheggio di via Belfiore, non sono dunque scomparse e l’idea dell’ASST di annettere alla struttura ospedaliera il complesso di Villa Eremo per destinarlo alla Neuropsichiatria infantile dev’essere accompagnata dalla progettazione di nuovi posti auto, che permettano al traffico di non bloccare completamente la circolazione.