VERCURAGO – Non ce l’ha fatta Nino Ingallina, 31enne siciliano di origine che viveva a Calolziocorte, coinvolto nel terribile incidente avvenuto questa notte a Vercurago, sulla Statale Lecco-Bergamo. Le sue condizioni sono parse subito estremamente critiche ed era stato ricoverato con urgenza all’ospedale di Lecco; in queste ore la notizia del decesso.

Ingallina si trovava sul lato passeggero della Skoda Fabia guidata da un 27enne di Calolzio che se l’è cavata con ferite non gravi ma ora rischia l’incriminazione per omicidio stradale.

In auto, sui sedili posteriori, c’erano anche marito e moglie di 22 e 29 anni: il primo è in prognosi riservata al San Gerardo di Monza ed è rimasto per ore sotto i ferri in un lungo e complesso intervento chirurgico, la donna (originaria di Cuba), trasportata al ‘Manzoni’ di Lecco ha invece riportato alcune fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

RedCro