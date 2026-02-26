SCHIANTO MORTALE A CALCO: CHI ERANO LE DUE VITTIME

CALCO – Due persone hanno perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì lungo la Sp 342, nel tratto in discesa che da Calco conduce verso Brivio. Le vittime sono Mirco Formenti, 51 anni, residente a Brivio, e Francesco Bonfanti, 66 anni, di La Valletta Brianza.

Lo schianto si è verificato intorno alle 15.42 e ha coinvolto complessivamente cinque mezzi: quattro automobili e un camion. L’impatto ha avuto conseguenze devastanti, bloccando completamente la circolazione in entrambe le direzioni fino a tarda sera e causando lunghe code.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio e non ufficialmente confermata dalla polizia intercomunale di Brivio–Olgiate Molgora–Calco, Formenti percorreva la Sp 342 in direzione nord, verso la rotonda di Brivio, alla guida di una Fiat Panda bianca. In un tratto in discesa, nonostante la presenza della corsia unica, avrebbe tentato il sorpasso di una macchina che lo precedeva. Durante la manovra, avrebbe urtato il veicolo, facendolo carambolare su sé stesso e finire fuori strada, sul lato opposto della carreggiata.

La Panda di Formenti avrebbe poi proseguito la corsa per alcune centinaia di metri, probabilmente invadendo la corsia opposta, fino a scontrarsi frontalmente con una Fiat Panda azzurra condotta da Francesco Bonfanti, che non ha avuto il tempo di evitare l’impatto. Il violentissimo frontale ha innescato una nuova carambola: le due utilitarie sono rimaste al centro della carreggiata e sono state successivamente investite da un grosso camion e da una Ford Puma, a bordo della quale viaggiavano due ragazzi ventenni.

All’arrivo dei soccorritori, la scena si è presentata drammatica. Le due Fiat Panda erano ridotte a un ammasso di lamiere. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre mezz’ora per estrarre i conducenti dalle carcasse dei veicoli, ma per entrambi non c’era ormai più nulla da fare.

I due giovani che viaggiavano sulla Ford Puma sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per contusioni. Illeso invece il conducente del camion, che si è trovato improvvisamente davanti le auto coinvolte nello schianto.

Detriti e resti delle vetture sono rimasti sparsi sull’asfalto per centinaia di metri. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi sono durate diverse ore. I carabinieri hanno presidiato le rotatorie di Brivio e Calco, deviando il traffico sulle strade secondarie. La viabilità è tornata alla normalità solo in tarda serata, dopo il nulla osta del magistrato per la rimozione dei corpi e lo spostamento dei veicoli incidentati. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sequestrati per consentire gli accertamenti necessari a chiarire con precisione la dinamica del sinistro.

Nel tragico incidente è morto anche un cane che viaggiava su una delle auto coinvolte insieme al suo padrone. Un secondo animale, invece, si è salvato miracolosamente: rimasto a lungo bloccato all’interno dell’abitacolo, ha attirato l’attenzione abbaiando incessantemente. Dopo oltre un’ora è intervenuta l’Ats, che ha preso in carico il cane; nei prossimi giorni sarà probabilmente restituito ai familiari della vittima.

