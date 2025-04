SCHIANTO MORTALE A VERCURAGO, 38ENNE PATTEGGIA DUE ANNI E MEZZO

VERCURAGO – Per l’incidente stradale mortale in corso Bergamo a Vercurago, un 38enne lecchese ha patteggiato due anni e sei mesi con patente sospesa. Lo schianto risale al 16 aprile di due anni fa all’altezza di Vercurago: auto contro un furgone. Nello schianto il conducente del furgone, Belkhair Ezzari, 58 anni, riportò gravissime ferite e venne trasportato d’urgenza al Manzoni di Lecco e morì dopo alcuni mesi, il 5 ottobre. Il giovane alla guida dell’auto risultò positivo all’alcoltest, inizialmente indagato per lesioni aggravate, poi con la morte del conducente del furgone, trasformate in omicidio stradale.

Oggi davanti al Gup Gianluca Piantadosi il legale del lecchese ha chiesto e ottenuto il consenso della Procura per il patteggiamento: 2 anni e 6 mesi la pena, oltre alla multa di 600 euro e la sospensione della patente.