SCHIANTO MORTALE SUL LUNGOLAGO. ALESSIO SI È SVEGLIATO DAL COMA

LECCO – Alessio Zanotta si è risvegliato dal coma in cui versava dalla notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio.

Il ventenne viaggiava sul sedile posteriore della utilitaria schiantatasi sul lungolago di Lecco, incidente nel quale persero la vita due giovani valsassinesi: Simone Combi e Nicholas Combi.

“Con grande gioia vi comunico che il mio guerriero si è svegliato” comunica mamma Roberta.

Alessio resta comunque ricoverato in terapia intensiva all’ospedale ‘Manzoni’ e i tempi per tornare in saluto non saranno brevi. In queste settimane ha subito diversi interventi, necessari a ridurre i traumi a testa, torace, colonna vertebrale e arti inferiori.