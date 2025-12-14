SCI ALPINO: A ST MORITZ MELESI 24ª IN DISCESA, ZENERE FUORI GARA

SANKT MORITZ (CH) – Dopo il 25° posto ottenuto venerdì, Roberta Melesi non riesce a trovare il guizzo nemmeno nella seconda discesa di Sankt Moritz. La sciatrice ballabiese chiude infatti al 24° posto, staccata di 1”73 dal tempo vincente della tedesca Emma Aicher, che si impone in 1’30”50.
Sul podio salgono due fuoriclasse: Lindsey Vonn, tornata clamorosamente al successo a 41 anni, conquista l’argento a +0.24, mentre Sofia Goggia centra il bronzo a +0.29. Buona prova anche per Laura Pirovano, settima a +0.76.
Nonostante la fatica, Melesi porta a casa punti preziosi …