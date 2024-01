LECCO – Il mondo dello sci alpino italiano si prepara a sostenere i suoi giovani talenti con l’annuncio delle convocazioni per i Mondiali Junior, che si terranno dal 28 gennaio al 3 febbraio a Portes Du Soleil, in Alta Savoia, Francia. Tra i 16 azzurri chiamati a rappresentare il nostro paese c’è anche Andrea Bertoldini, atleta premanese dello Sci Club Lecco, pronto a mettersi in gioco sul palcoscenico internazionale.