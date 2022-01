ZAUCHENSEE/WENGEN – Sulle nevi svizzere di Wengen il lecchese Tommaso Sala, nello Slalom di Coppa del Mondo, fa suo il 20° posto col tempo di 1’43”28, al termine di una buona gara che lo ha visto al cancelletto di partenza con il pettorale numero 29. A vincere è stato il norvegese Lucas Braathen che ha chiuso in 1’41”48, alle sue spalle lo svizzero Daniel Yule e al 3° posto Giuliano Razzoli con 29 centesimi di ritardo sul norvegese.

Doppio impegno in Coppa del Mondo anche per la sciatrice ballabiese Roberta Melesi sulle nevi austriache di Zauchensee. Nella discesa libera di ieri, Melesi ha chiuso in 42ª posizione con il tempo di 1’49”86, mentre nel Super G di oggi è arrivata 40ª in 1’13”21. A vincere è stata la compagna di squadra Federica Brignone che ha chiuso con il best time di 1’10”84, mentre la discesa libera ha visto sul gradino più alto del podio la svizzera Lara Gut-Behrami col tempo di 1’45”78.