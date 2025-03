SCI ALPINO PARALIMPICO. SUPER FEDERICO PELIZZARI: DUE BRONZI IN COPPA DEL MONDO

MANDELLO – La Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico 2025 giunta alla sua 26^ edizione, iniziata l’11 dicembre 2024 a Steinach am Brenner, in Austria, e conclusasi oggi, 25 marzo, sulle nevi svizzere di Veysonnaz, parla anche lecchese, per la precisione mandellese, grazie al doppio exploit di un super Federico Pellizzari, classe 2000.

Il giovane atleta di Mandello del Lario, stilata la classifica generale, ha centrato la medaglia di bronzo nel Super G e martedì 25 ha bissato con il bronzo nello Slalom …

