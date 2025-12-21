SCI, CHE MELESI! 13MA IN SUPERG, A LUNGO TRA LE PRIMISSIME IN VAL D’ISERE

VAL D’ISERE (FRA) – Roberta Melesi chiude 13^ il supergigante di Coppa del Mondo a Val d’Isere, confermando il buon momento sulla veloce pista francese e centrando punti pesanti per la classifica generale. La sciatrice ballabiese, partita con un pettorale basso, ha gestito con solidità i passaggi più insidiosi del tracciato, restando vicina ai migliori intermedi e migliorando le sensazioni dopo le ultime uscite.

In una gara dominata da Sofia Goggia, con altre azzurre protagoniste nelle prime posizioni, la prova di Melesi rafforza il ruolo dell’Italia tra le nazionali di riferimento nella velocità femminile.​

