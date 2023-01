LA THUILE (AO) – Tappa valdostana sulle nevi di La Thuile per la donne dello Sci Club Lecco impegnate oggi in uno Slalom Speciale valido come Fis GPI. In pista Sofia Parravicini e Linda Amidei.

Per Parravicini due manche eccellenti che le hanno permesso di conquistare il l’11° posto assoluto e il 3° posto nella classifica Aspiranti fermando il crono sul tempo di 1’43”91. Per Amidei un errore nella seconda manche le ha compromesso l’intera gara, uscendo anzitempo. La vittoria è andata a Francesca Carolli al traguardo con il tempo di 1’40”36.

Tempo permettendo domani e dopo si torna in pista con due Slalom Giganti validi sempre come Fis GPI.