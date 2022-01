APRICA – Due giornate strepitose quelle di sabato e domenica per lo Sci Club Lecco, impegnato con le formazioni di Allievi, Ragazzi, Cuccioli, Baby e Super Baby sulle nevi dell’Aprica, dove si è svolto il Trofeo GB Naturalmente. Ben 20 i podi conquistati dalle Giubbe Rosse a conferma dell’ottimo stato di forma e dall’ottimo lavoro svolto da parte di tutto il team lecchese. Ma andiamo con ordine.

Sabato, nella gara femminile Allievi di Slalom Gigante, il team Allievi, vittoria di Nicole Giaquinto con il best time di 1’37”92, sul podio in compagnia di Camilla Riboni giunta 3ª. Sfiorano il podio Clelia Milani 6ª, Laura Bertazzoni 7ª e Aurora Cervini 9ª. Squalificata nella seconda manche Carola Ferrario.

Al maschile la musica non cambia, anzi il suond si fa sentire ancora più forte con lo Sci Club Lecco che fa suo l’intero podio con la vittoria di Alessandro Pizzi 1° in 1’36”49, Giacomo Galli 2° e Riccardo Mariuzzo 3°. Poco più dietro Marco Balen 9° e Jacopo Baratta 10°. Gara da dimenticate per Giorgio Ferri e Edoardo Carraro.

Categoria Ragazzi impegnata in due gare di Slalom Gigante, nella prima gara al femminile la migliore dello Sci Club Lecco è stata Carolina Ferri che sfiora il podio finendo al 4° posto, subito seguita da Martina Tentori 5ª. Quindi, Matilde Pizzagalli 10ª, Ludovica Spreafico 11ª, Carola Catelli 22ª, Vittoria Maino 24ª, Ludovica Fumagalli 32ª. Gara no per Maria Virginia Pellegrini.

Nella gara maschile, 6° posto per Luca Baragiola, seguito da Alberto Antonetti 18°. Nulla da fare per Alessandro Selis.

Nella seconda gara, al femminile, podio ad opera di Carolina Ferri che conquista il 3° posto. A due posizioni di distacco Martina Tentori 5ª, quindi Matilde Pizzagalli 10ª e Ludovica Spreafico 11ª, poco più dietro Vittoria Maino 21ª, Carola Catelli 23ª, Maria Virginia Pellegrini 27ª e Ludovica Fumagalli 30ª.

Al maschile doppio podio grazie alle prestazioni di Alessandro Selis 2° e Luca Baragiola 3°. Più dietro Alberto Antonetti 24°.

Nella Slalom Speciale, categoria Cuccioli, al femminile il miglior risultato per lo Sci Club Lecco è quello di Anna Pizzagalli 6ª al traguardo seguita da Valentina Canella 20ª ed Emma Tagliabue 24ª. Fuori anzitempo Carlotta Lambrughi ed Emma Abetino.

Al maschile il migliore è stato Nicolò Asnaghi 6°, quindi Riccardo Giovanni Mazzariol 8°, Tamas Gerosa 10°, Arturo Maria Savoca 15°, Edoardo Maino 18°, Nicolò Salvagni 22°, Giulio Arrigoni Neri 28° e Matteo Micheli 32°. Purtroppo squalificato Gabriele Galli.

Nello Slalom Speciale, categoria Baby, al femminile strepitosa vittoria di Chitra Raineri. Sfiora il podio Virginia Pasqua 4ª, subito seguita da Marta Gerosa 5ª, Aurora Spinello 7ª, Isabella Manzoni 8ª e Valentina Asia Buffoni 11ª. Giornata sfortunata invece per Viola Pirisi.

Al maschile arriva il 3° posto di un ottimo Emanuele Tagliabue, quindi Tommaso Pizzagalli 5°, Alessandro Spreafico 6°, Peter Piubellini 7°, Edorardo Asnaghi 8°, Leonardo Fumagalli 10°, Giovanni Meroni 16°. Giornata no invece per Federico Pirisi.

Domenica seconda giornata di gare. Nello Slalom Speciale, categoria Allievi, al femminile vittoria di Nicole Giaquinto col tempo di 1’24”41. Podio anche per Camilla Riboni che ha chiuso in 3ª posizione. A seguire Clelia Milani 6ª, Laura Bertazzoni 7ª e Aurora Cervini 8ª. Gara sfortunata per Carola Ferraio uscita anzitempo.

Si festeggia anche nella gara maschile dominata da Giacomo Galli 1° col tempo di 1’21”47, quindi 3° posto per Edoardo Carraro. Poco più dietro Marco Balen 5° e Jacopo Baratta 6°. Giornata no per Alessandro Pizzi fuori nella prima manche e Giorgio Ferri e Riccardo Mariuzzo fuori nella seconda.

Nello Slalom Speciale, categoria Ragazzi, al femminile arriva la vittoria di Martina Tentori, 1ª al traguardo col tempo di 44’41, quindi ottimo 3° posto per Carolina Ferri. Buone posizioni anche per Matilde Pizzagalli 7ª, Ludovica Spreafico 16ª, Carola Catelli 17ª, Vittoria Maino 19ª, Maria Virginia Pellegrini 23ª e Ludovica Fumagalli 26ª.

Al maschile altro podio ad opera di Luca Baragiola col tempo di 44’81 è 3°. A seguire, Alessandro Selis 9° e Alberto Antonetti 20°.

Per i Cuccioli al femminile Anna Pizzagalli è 9ª, quindi: Valentina Canella 23ª, Emma Tagliabue 26ª, Carlotta Lambrughi 29ª ed Emma Abetino 30ª.

Nella gara maschile Nicolò Asnaghi 5°, Giovanni Riccardo Mazzariol 11°, Edoardo Maino 14°, Nicolò Salvagni 16°, Giulio Arrigoni Neri 27°, Matteo Micheli 29° e Gabriele Galli 34°. Giornata no per Arturo Maria Savoca e Tamas Gerosa.

Nella categoria Baby altra vittoria di un’arrestabile Chitra Raineri col tempo di 50”.14. Bene anche Aurora Spinello 4ª, Virginia Pasqua 5ª, Marta Gerosa 7ª, Isabella Manzoni 9ª, Viola Pirisi 11ª. Purtroppo squalificata Valentina Asia Buffoni.

Nella gara maschile, in evidenza Tommazo Pizzagalli 5°, Edoardo Asnaghi 6°, Peter Piubellini 11°, Emanuele Tagliabue 14°, Giovanni Meroni 23°, Federico Pirisi 28°. Fuori anzitempo Alessandro Spreafico e Leonardo Fumagalli.

Nella categoria Super Baby doppia vittoria ad opera di Greta Piubellini nella gara femminile e Leonardo Manzoni nella gara maschile; buona prestazione anche per Stefano Pizzagalli 17°.