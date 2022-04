PILA (AO) – 9° posto conquistato con amarezza per i portacolori dello Sci Club Lecco all’edizione 2022 del Trofeo Fosson che si è appena concluso a Pila in Valle d’Aosta. Questo il bilancio dello Staff Tecnico dello Sci Club Lecco nonostante i complimenti vadano a tutti gli atleti e alle atlete delle categorie Ragazzi e Allievi impegnati nella tre giorni di gare che si è conclusa mercoledì.

“Purtroppo – fanno sapere dallo staff tecnico – due uscite nei ragazzi ci hanno precluso un settimo posto che avremmo meritato”, ma sfortune a parte gli allenatori sono più che soddisfatti per l’impegno profuso da ogni singolo atleta: “Bravissimi tutti coloro che hanno vestito la giubba rossa e combattuto per una posizione tra i primi dieci in Italia, su 60 squadre iscritte”.

La manifestazione a squadre, riservata a Ragazzi e Allievi, è diventata Criterium Italiano a squadre. Non è cambia la formula, rimasta sempre quella di sempre, ma quest’anno non c’è stata nessuna gara individuale.

