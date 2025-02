SCI CLUB LECCO: A PFELDERS LUCA BIANCHI VICECAMPIONE ITALIANO NELLO SLALOM

PFELDERS (BZ) – Brilla lo Sci Club Lecco, brillano gli occhi di Luca Bianchi, brilla l’argento conquistato ai Campionati Italiani Giovani dal portacolori lecchese. Sulle nevi di Pfelders Bianchi, mercoledì 19, ha fatto suo il 2° posto nello Slalom, laureandosi vice campione italiano Giovani.

Una prestazione maiuscola per Bianchi che ha chiuso con 21 centesimi di ritardo sul vincitore Federico Romele al traguardo in 1’31”27, mentre sul terzo gradino del podio è finito Jacopo Claudiani (+0,70).

Per Bianchi e per lo Sci Club Lecco un grande risultato che conferma l’eccellente stato di forma dell’atleta lecchese in una stagione non ancora conclusa e che, si audpica, possa riservare ancora grandi sorprese.

In gara anche Diego Bucciardini che è entrato nella Top 10 grazie ad un’ottima prestazione chiusa in 6^ posizione con il tempo di 1’33”36. Bene anche Matteo Vaglio 19°. Purtroppo fuori nella seconda manche Ruggero Traniello.

Nello Slalom Gigante di oggi non sono arrivati podi, ma c’è stata ancora una buona gara per Luca Bianchi 19°, più dietro Ruggero Traniello 46°, mentre Matteo Vaglio è uscito nella seconda manche e Diego Bucciardini nella prima.

Al femminile, prima gara in programma lunedì 17 con il Gigante. Sofia Parravicini è andata vicino al podio grazie ad uno splendido 7° posto (1’55”55). Buona gara anche per Giorgia Sala che ha chiuso in 26^ posizione e Linda Amidei in 31^. Nuova campionessa italiana Giovani è Ambra Pomare che ha chiuso in 1’54”74.

Nello Slalom di martedì, moto bene Linda Amidei che ha chiuso in 7^ posizione, fuori invece Parravicini e Sala.

Pomare dopo la vittoria nel Gigante ha fatto il bis conquistando anche il titolo italiano Giovani nello Slalom col tempo di 1’33”03.