SCI CLUB LECCO: A PIANA DI VIGEZZO TRE PODI GRAZIE A GIACOMELLI E VISTALI

PIANA DI VIGEZZO (VB) – Tre podi, due al femminile con Vittoria Giacomelli, e uno al maschile con Tommaso Vistali nella classifica Aspiranti per lo Sci Club Lecco Giovani sulle nevi della Piana di Vigezzo. Due gare, sabato e domenica, tra i pali stretti, valevoli come Fis Junior.

Nella gara di sabato, al femminile, ottima prova di Vittoria Giacomelli che va vicina al podio assoluto arrivando settima col tempo di 1’21”09, piazzamento che le vale il secondo posto nella classifica Aspiranti. Giacomelli invece domenica chiude in quarta posizione assoluta col secondo posto nella classifica Aspiranti.

Al maschile, nella gara di sabato, il migliore dei lecchesi è Matteo Vaglio che chiude con un ottimo sesto posto. Molto bene anche Giacomo Galli al traguardo al nono posto e subito dietro Simone Tondale in decima posizione. Al 14° posto Nico Picech, al 32 Marco Balen, al 42° Martino Galli quindi 44° Luca Baragiola e 55° Ivan Bertoldini. Fuori nella seconda manche Leo Lampugnani e Alessandro Pizzi, mentre nella prima manche è uscito Tommaso Vistali.

Nella gara di domenica, eccellente la prova di Giacomo Galli che tuttavia non basta per salire sul podio assoluto fermandosi in quarta posizione, subito dietro Simone Tondale quinto, Matteo Vaglio sesto e Nico Picech ottavo. A seguire: Alessandro Pizzi 13° e Tommaso Vistali 17° piazzamento che gli vale il 3° posto nella classifica Aspiranti. Quindi, Marco Balen 22°, Leo Lampuagnani 25° e Ivan Bertoldini 40°. Fuori nella prima manche Martino Galli e Luca Baragiola.