SCI CLUB LECCO, A PILA E MADESIMO INCETTA DI PODI PER I LARIANI

PILA – Cinque gare Fis valevoli per il circuito GPI si sono svolte sulle nevi di Pila dal 7 all’11 gennaio con lo Sci Club Lecco che si è messo in evidenza con Eleonora Pizzi a podio due volte nella classifica GPI, una volta nella Libera e la seconda nel Super G.

Prima gara in programma il Super G di martedì 7, con Riccardo Mariuzzo il migliore dei lecchesi nella gara maschile con il tempo di 1’19”54 che gli è valso il 9° posto assoluto; più dietro Edoardo Carraro 85°. Fuori Martino Galli e Raffaele Monaco. La gara è stata vinta dallo svizzero Sandro Maser in 1’17”40.

Mercoledì 8 team maschile di nuovo in pista sempre con un Super G, con Raffaele Monaco al traguardo in 27^ posizione, seguito da Edoardo Carraro 55^ e Martino Galli 92^. Fuori invece Riccardo Mariuzzo. La gara è stata vinta da Mattia Cason in 59”.14.

Team femminile al cancelletto di partenza venerdì 10 nella Libera, con Eleonora Pizzi che fa registrare il miglior tempo tra le lecchesi (1’22”01) arrivando 14^, poco più dietro Sofia Parravicini 16^ mentre sono uscite Giulia Agazzi e Giulia Boraso.

Sabato 11, doppio appuntamento per le donne, Libera e Super G.

Nella Libera Eleonora Pizzi fa suo il 10° posto assoluto fermando le lancette del crono sul tempo di 1’13”80 che le è valso il 3° posto nella classifica GPI, quindi Giulia Bonaso 29^, Vittoria Giacomelli 35^ e Giulia Agazzi 37^. Fuori invece Sofia Parravicini. La gara è stata vinta da Ludovica Righi a pari merito con Giulia Albano in 1’12”31.

Nel Super G, ancora Eleonora Pizzi in evidenza grazie ad un 7° posto assoluto e 2° nel GPI col tempo di 1’01”52. A seguire Giulia Bonaso 25^ e Vittoria Giacomelli 37^. La gara è stata vinta da Elisa Marra Negri in 1’00”57.

Due giorni di gare invece, in quel di Madesimo, con le Fis Junior con 4 gare in programma, due slalom giganti maschili e due femminili.

Per lo Sci Club Lecco, continua il brillante periodo di forma di Giorgia Sala, che si conferma protagonista assoluta conquistando due preziosi podi e dimostrando ancora una volta il suo grande talento. A podio domenica anche Raffaele Monaco 3° e Vittoria Giacomelli 2° nella classifica Aspiranti.

Nella prima giornata da gare partendo proprio da quella femminile, Giorgia Sala chiude in 3^ posizione assoluta col tempo di 1’56”51. Bene anche Linda Amidei che chiude in 10^ posizione, così come Clelia Milani in 16^, quindi Aurora Cervini 34^. Fuori invece Elisa Bormolini. La gara è stata vinta da Federica Pistilli in 1’55”58.

Nella gara maschile, ottimo 7° posto per Matteo Vaglio che entra nella top ten facendo suo il 7° posto. Quindi, Giacomo Galli 15°, Riccardo Mariuzzo 16°, Leo Lampugnani 25°, Tommaso Vistali 30°, Alessandro Pizzi 35°, Edoardo Carraro 39°, Ivan Bertoldini 56°, Martino Galli 58°, Giorgio Ferri 78° e Luca Baragiola 88°. Fuori nella prima mance Raffaele Monaco e nella seconda Marco Balen.

Nelle gare di domenica altra grande prestazione per Giorgia Sala che chiude col tempo di 1’52”11 conquistando il 2° posto assoluto dietro a Giulia Mariani, 1^ in 1’51”29. Ottima prestazione anche per Vittoria Giacomelli che sfiora il podio arrivando 5^ conquistando il podio connun ottimo 2° posto nella classifica Aspiranti. Bene anche Giulia Bonaso 11^ e Linda Amidei 14^, poco più dietro Clelia Milani 24^, Giaia Azzoni 34^ e Aurora Cervini 42^.

Nella gara maschile, altra grande prestazione per Matteo Vaglio che chiude in 7^ posizione col tempo di 1’45”05. Bene anche Raffaele Monaco 12° piazzamento che gli vale il 2° posto nella classifica Aspiranti. e subito dietro Giacomo Galli 13°. A seguire, Leo Lampugnani 22°, Alessandro Pizzi 23°, Martino Galli 32°, Tommaso Vistali 43°, Marco Balen 55°, Ivan Bertoldini 63°, Giorgio Ferri 66° e Luca Baragiola 83°. Fuori nella prima manche Riccardo Mariuzzo e Ruggero Traniello.