SCI CLUB LECCO: A SARENTINO MARIUZZO VINCE LA DISCESA LIBERA

SARENTINO – Doppio appuntamento FIS Junior maschile e femminile con la velocità sulle nevi di Sarentino. Ottime prestazioni per i lecchesi dello Sci Club Lecco a cominciare da Riccardo Mariuzzo (in copertina), che nella gara di venerdì 31 è salito sul gradino più alto del podio.

Una trasferta che soddisfa lo staff tecnico, come fa sapere il portavoce Pierfrancesco dei Cas: “È stata una due giorni proficua. Abbiamo avuto ottime conferme da parte di tutti. Da sottolineare la prova di Mariuzzo che ha ottenuto la vittoria”.

Nella prima gara in programma, quella femminile, che si è svolta giovedì 30, Eleonora Pizzi ha chiuso con un buon 9° posto fermando le lancette del crono sul tempo di 1’00”24. Buona prova anche per Vittoria Giacomelli 14^ e 3^ nella classifica Aspiranti e Giulia Bonaso 20^. La vittoria è andata a Cristina Trabucchi (59’64).

Venerdì tre gare in programma, due maschili e una femminile. Nella gara in rosa, migliora Eleonora Pizzi che sfiora il podio chiudendo in 5^ posizione col tempo di 59”48, ancora bene Vittoria Giacomelli 19^ e Giulia Bonaso 25^. A vincere è stata nuovamente Trabucchi in 59’02.

Nella prima gara maschile, grande prestazione di Riccardo Mariuzzo che mette tutti in fila fermando le lancette del crono sul miglior tempo di 57”17. Più dietro Martino Galli 49°, Tommaso Vistali 70° e Edoardo Carraro 77°. Fuori invece Nico Picech.

Nella seconda gara maschile, sfiora il podio Mariuzzo che chiude in 4^ posizione col tempo di 58”46 (3° tra gli Aspiranti), bene anche Nico Picech che chiude in 29^ posizione. A seguire, Martino Galli 70°, Tommaso Vistali 78° e Edoardo Carraro 80°.