SCI CLUB LECCO: A TARVISIO PARRAVICINI DUE VOLTE TERZA TRA I GIOVANI

TARVISIO (UD) – Due giorni da incorniciare per Sofia Parravicini nel doppio appuntamento di Slalom Gigante Fis GPI Giovani di Tarvisio. Domenica e lunedì la portacolori dello Sci Club Lecco è salita in entrambe le gare sul podio Giovani conquistando il terzo gradino del podio.

Nella gara di domenica, Parravicini chiude in nona posizione assoluta col tempo di 1’16”29, che le vale il terzo posto nella classifica Giovani.

Nella gara di ieri, lunedì, altra buona prestazione per Parravicini che chiude in ottava posizione assoluta in 1’15”79, facendo suo nuovamente il terzo gradino del podio nella classifica Giovani.

F. S.