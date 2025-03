SCI CLUB LECCO: A VALFURVA RICCI CAMPIONE REGIONALE, PIRISI TERZA

VALFURVA – Fine settimana doppiamente da incorniciare per lo Sci Club Lecco alla regia dei Campionati Regionali Cuccioli e Baby in collaborazione con lo Ski Team Valsassina. Un doppio appuntamento (il secondo sabato 22 e domenica 23 marzo con la categoria Baby in pista) che porterà in totale sulle nevi di Santa Caterina Valfurva oltre 600 piccoli sciatori.

Nello scorso fine settimana, su tutti è spiccato Edoardo Ricci (in copertina), che si è laureato campione regionale Cuccioli nello Slalom Speciale e vice campione regionale nello Ski Cross. Sul podio anche la compagna di squadra Viola Pirisi sempre nello Slalom dove ha ottenuto uno splendido 3° posto.

Riavvolgendo il nastro della tre giorni dedicata ai Cuccioli, nella gara di Slalom che si è disputata venerdì, esordio col botto come anticipato con la vittoria di Ricci seguito da un ottimo Nicolò Pizza 12° quindi Alessandro Spreafico 33° e Filiberto Guglielmo D’Alberto 40°. Nella gara femminile strepitosa Viola Pirisi che sale sul podio conquistando il 3° posto, bene anche Elena Panzeri 29^ e Giulia Beretta 60^.

Nel Gigante di sabato, Edoardo Ricci accarezza il podio chiudendo in 4^ posizione. Buona prova per Nicolò Pizza 21°, Filiberto Guglielmo D’Alberto 29°, Edoardo Asnaghi 42° e Alessandro Spreafico 45°. Nella gara femminile, stupenda prova di Aurora Spinello che entra nella top ten chiudendo in 7^ posizione, buona prova anche per Viola Pirisi 20^, a seguire Giulia Beretta 64^ e Elena Panzeri 70^.

Infine nello Ski Cross che si è disputato domenica, per il Lecco al maschile il migliore è stato uno strepitoso Edoardo Ricci che ha chiuso come anticipato al 2° posto. Buone prove per Filiberto Guglielmo D’Alberto al traguardo in 43° posizione, Edoardo Asnaghi in 60^ e Alessandro Spreafico in 65^.

Nella gara femminile, un’ottima Viola Pirisi chiude in 10^ posizione seguita da Giulia Beretta 56^, Elena Panzeri 66^ e Federica Piasini 73^.