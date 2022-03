SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) – Conclusi i Campionati Italiani Aspiranti ospitati a San Martino di Castrozza. Per lo Sci Club Lecco un bilancio positivo per questa edizione 2022, presente con cinque atleti: Sofia Parravicini, Luca Bianchi, Mattia Zanni, Gabriele Bianchi e Nico Picech.

Il calendario ha visto gli atleti impegnati lunedì con la gara di Slalom Speciale maschile e femminile, martedì Slalom Gigante femminile, mentre al maschile Combinata e Super G; mercoledì 16 Slalom Gigante maschile, Combinata e Super G femminile, per finire, venerdì 18, con la Discesa Libera maschile e femminile. Ma andiamo con ordine.

Nello Slalom Speciale femminile, grande prova di Sofia Parravicini che conquista la 9ª posizione al termine di un’ottima gara. Nello Slalom maschile, il migliore del Lecco è Luca Bianchi artefice anche lui di una prestazione maiuscola che gli ha permesso di conquistare la 12ª posizione. Giornata no per Gabriele Bianchi, Zanni e Picech.

Nello Slalom Gigante femminile si è vista ancora una grandissima Sofia Parravicini capace di chiudere in 5ª posizione accarezzando il sogno di mettere piede sul podio, una prestazione, la sua, davvero eccellente che conferma le ottime doti della giovane sciatrice lecchese.

Nella Combinata maschile, buone prestazioni per Luca Bianchi 24° e Mattia Zanni 27°, più dietro Nico Picech 63°, fuori invece Gabriele Bianchi.

Nel Super G maschile, buona gara per Zanni 35°, Luca Bianchi 48, a seguire Picech 93° e Gabriele Bianchi 94°.

Nello Slaom Gigante maschile, pregevole prestazione per Luca Bianchi che fa suo il 13° posto, molto bene anche Gabriele Bianchi che chiude in 33ª posizione, quindi Picech 61°, fuori invece Zanni.

Combinata femminile da dimenticare per Sofia Parravicini (uscita), mentre nel Super G si difende bene conquistando la 33ª posizione.

Oggi, tutti al cancelletto di partenza per la Discesa Libera. Nella gara femminile altra grande gara di Sofia Parravicini che chiude in 15ª posizione. Nella gara maschile, Mattia Zanni mette il turbo e chiude in 36ª posizione, più dietro Nico Picech 51°, Luca Bianchi 54° e Gabriele Bianchi 76°.