SCI CLUB LECCO. BUCCIARDINI E BIANCHI PROTAGONISTI NEGLI SLALOM FIS JUNIOR

SAN GIOVANNI DI FASSA (TN) – Nel doppio Slalom Fis Junior di giovedì e venerdì a San Giovanni di Fassa, gare valide per il Gran Premio Italia, Sci Club Lecco protagonista con Diego Bucciardini che vince nella prima gara, mentre Luca Bianchi conquista il 2° posto nella seconda gara. Una due giorni da incorniciare e che testimonia questo avvio di stagione davvero pimpante per il team lecchese.

Nella prima gara quindi, Bucciardini fa suo il 1° posto fermando le lancette del cronometro sul miglior tempo di 1’46”81. Giornata no per i tre compagni di squadra Giacomo Galli e Luca Bianchi che escono nella prima manche e Matteo Vaglio nella seconda.

Nella gara di ieri invece, Luca Bianchi si riscatta conquistando il 2° posto col tempo di 1’43”29. Nulla da fare invece ancora una volta per Galli che non chiude la prima manche e Vaglio fuori nella seconda, stessa sorte per Bucciardini fuori nella prima manche.