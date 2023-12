SCI CLUB LECCO. BUCCIARDINI VINCE NELLO SLALOM FIS JUNIOR REGIONALE

VALFURVA (SO) – Week end di gare a Santa Caterina dove si sono svolti due Slalom validi come Fis Junior Regionali e “condensati” nella sola giornata di domenica, a causa del maltempo di sabato che ha costretto al rinvio della prima sfida.

Per lo Sci Club Lecco, nella prima gara in programma, vittoria dell’ottimo Diego Bucciardini che ha messo tutti in fila facendo registrare il miglior tempo di 1’23”44. Bene anche Nico Picech che fa suo l’8° posto. Più dietro Matteo Berera in 28ª posizione e Giorgio Ferri in 36ª. Simone Tondale, Alessandro Pizzi e Ruggero Traniello sono usciti nella seconda manche, mentre nella prima Giacomo Galli e Francesco Peccati.

Nella gara femminile, ottima prova di Linda Amidei che entra nella top ten chiudendo in 7ª posizione, quindi Nella Pomoni 22ª, Clelia Milani 25ª e Aurora Cervini 31ª. Fuori nella seconda manche Rebecca Meles.

Nella seconda gara di giornata, due ottime gare per Nico Picech che chiude in 7ª posizione seguito da Giacomo Galli, che ottiene l’8° posto assoluto che gli è valso il 1° tra gli Aspiranti. Bene anche Simone Tondale 11°, quindi Alessandro Pizzi 17°, Francesco Peccati 18° e Giorgio Ferri 34°. Seconda gara non eccellente per Bucciardini che esce nella seconda manche, mentre Matteo Berera e Ruggero Traniello nella prima.

Nella seconda gara femminile, sfiora il podio Linda Amidei autrice di un’ottima prestazione chiusa in 5ª^ posizione. Più dietro al 20° posto Rebecca Meles, 27° Nella Pomoni, al 28° Clelia Milani e al 32° Aurora Cervini.