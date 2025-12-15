SCI CLUB LECCO: BUON INIZIO STAGIONE ALL’APRICA, CONFERME NEL GIGANTE

APRICA (SO) – Le quattro gare FIS di Slalom Gigante andate in scena mercoledì e giovedi all’Aprica hanno offerto un quadro chiaro: lo Sci Club Lecco è stato uno dei grandi protagonisti, capace di mettere atleti sul podio di tutte e tre le classifiche stilate: assolute, Giovani e Aspiranti, lanciando un chiaro messaggio in questo avvio di stagione.

Nella prima prova femminile di mercoledì, Giorgia Sala centra il 2° posto assoluto in 1’44”78 che le vale anche il 2° posto della classifica Giovani. Poco più dietro Carlotta Pedrolini che ha chiuso in 10^ posizione che le vale il 3° posto nella classifica Aspiranti. Sfortunata invece Giulia Agazzi, costretta allo stop nella prima manche.

Nella gara di giovedì, exploit di Giorgia Sala che ha dominato, centrando una vittoria col tempo di 1’42”80 che le vale anche il 1° posto nella classifica Giovani. Si riscatta invece Giulia Agazzi, andando a mettere il piede sul terzo gradino del podio e sul 2° della classifica Aspiranti. Alle loro spalle Carlotta Pedrolini, che ha chiuso in 11^ posizione e terza come Aspirante.

Sul fronte maschile, lo Sci Club Lecco ha brillato soprattutto nella gara odierna dove Ruggero Traniello ha messo in campo una prestazione superba, andando a vincere col tempo di 1’41”44. Restando alla gara odierna, buon 8° posto per Nico Picech, quindi Leo Lampugnani14°, terzo nella classifica Giovani, quindi Tommaso Vistali 18° e più dietro Ivan Bertoldini 51°.

Nella gara di ieri, il migliore Traniello che ha chiuso in 6^ posizione, subito seguito da Leo Lampugnani 7° primo tra gli Aspiranti e poco distante Vistali 13°, secondo tra gli Aspiranti, quindi Bertoldini 25°. Fuori nella prima manche Nico Picech.