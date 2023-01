CHIESA IN VALMALENCO (SO) – Dopo l’ottima prestazione di Tommaso Sala con l’ottavo posto nello slalom maschile di Coppa del mondo di Wengen , arrivano buoni risultati per gli atleti dello Sci Club Lecco anche nella due giorni sulle nevi in Valmalenco dove si sono svolte due prove indicative riservate alla categoria ‘Ragazzi’: lo slalom gigante il 13 e lo slalom speciale il 14.

Per il Lecco nel gigante, nella gara femminile, sfiora il podio Carolina Ferri che chiude in quinta posizione. Buona prestazione anche per Ludovica Spreafico, tredicesima. Più dietro Vittoria Viglietta 38esima, Carlotta Lambrughi 47esima, Virginia Pellegrini 60esima, Anna Pizzagalli 61esima, Margherita Dogheria 87esima, Lidia Bulgheroni 89esima, Valentina Canella 106esima e Emma Abetino 132esima. Nella gara maschile, il migliore per il Lecco è stato Nicolò Asnaghi che ha chiuso in 34esima posizione, quindi Riccardo Mazzariol 61esimo, Tamas Gerosa 80esimo e Arturo Savoca 131esimo.

Nello Speciale di sabato, al femminile, ancora un’ottima prestazione di Carolina Ferri che coglie nuovamente il quinto posto, quindi Carlotta Lambrughi 18esima, Ludovica Spreafico 28esima, Vittoria Viglietta 37esima, Anna Pizzagalli 54esima, Virginia Pellegrini 58esima, Margherita Dogheria 59esima e Emma Abetino 109esima. Nella gara maschile Riccardo Mazzariol chiude in 32esima posizione e Tamas Gerosa in 54esima.

In Coppa del Mondo di sci alpino femminile sulle nevi austriache di St. Anton am Arlberg lungo la mitica Karl Schranz, c’era invece Roberta Melesi al cancelletto di partenza. La neve scesa nei giorni scorsi ha obbligato gli organizzatori a un cambio di programma con due super G anziché una discesa libera e un super G come inizialmente previsto. Nel primo impegno di sabato, Melesi ha chiuso in 16esima posizione al termine di un’ottima gara con il tempo di 1’01”85. Gara vinta da Federica Brignone in 1’00”21, al secondo e terzo posto le svizzere Joana Haehlen (1’00”75) e Lara Gut-Behrami (1’00”87).

Nel super gigante di ieri altra buona prova dell’atleta ballabiese che ha chiuso in 21esima posizione con il tempo di 1’19”67. La vittoria è andata alla svizzera Lara Gut-Behrami col tempo di 1’17”26, al secondo posto Federica Brignone con 15 centesimi di secondo di ritardo sulla svizzera e al terzo posto Marta Bassino in 1’17”45.