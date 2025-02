SCI CLUB LECCO. DOPPIO PODIO PER MARIUZZO IN VALMALENCO, BENE SALA E MONACO

CHIESA VALMALENCO – Si è chiusa domenica la tre giorni di gare Fis Junior sulle nevi di Chiesa in Valmalenco, dove lo Sci Club Lecco ha detto la sua grazie alle ottime prestazione di Riccardo Mariuzzo con un 1° e un 2° posto nel Super G, Raffaele Monaco 2° nel Super G e Giorgia Sala 2° nello Slalom Gigante.

In generale buone prestazione da parte di tutti gli atleti del Lecco in gara a conclusione di una tre giorni decisamente proficua e positiva.

Venerdì 21 doppio appuntamento sia maschile che femminile con il Super G.

Nella prima gara dominio lecchese con il 1° posto di Mariuzzo e il 2° di Monaco (in copertina). Buona prova anche per Nico Picech 12° al traguardo, seguito da: Alessandro Pizzi 22°, Ruggero Traniello 28°, Matteo Vaglio 29°, Martino Galli 45°, Tommaso Vistali 62°, Leo Lampugnani 64°, Ivan Bertoldini 75°, Giorgio Ferri 89° e Marco Balen 99°.

Nel secondo Super G vinto da Lorenzo Magoni, altro grande podio per Mariuzzo che coglie il 2° posto. Buona gara per Alessandro Pizzi 14°, seguito da Vaglio 23°, Monaco 28°, Traniello 38°, Galli 43°, Bertoldini 70°, Vistali 76°, Lampugnani 77° e Balen 86°. Fuori nella prima manche Ferri.

Nella prima gara femminile, 25° posto per Vittoria Giacomelli e 51 per Matilde Pizzagalli.

Nella seconda gara, 20° posto per Giacomelli e ancora 51° per Pizzagalli.

Sabato 22, nello Slalom Gigante maschile, buon 12° posto per Mariuzzo, quindi Vaglio 17°, Picech 21, Pizzi 24°, Vistali 53°, Simone Tondale 57°, Martino Galli e Lampugnani 58°, Balen 69°, Bertoldini 88°, Ferri 94 e Luca Baragiola 95°. Fuori nella seconda manche Giacomo Galli.

Nella gara femminile, grande 2° posto per un’ottima Giorgia Sala che chiude con un ritardo di 41 centesimi di secondo sulla vincitrice, la svizzera Sara Planzi (1’32”04). Molto bene per lo Sci Club Lecco anche Eleonora Pizzi 9^ quindi, Linda Amidei 14^, Vittoria Giacomelli 27^ e Clelia Milani 42^. Fuori nella seconda manche Aurora Cervini e Matilde Pizzagalli, mentre nella prima fuori Elisa Bormolini.

Oggi, domenica, gara conclusiva, ancora con uno Slalom Gigante. Al maschile il migliore dei lecchesi è stato Matteo Vaglio andato vicino al podio con un 6° posto, bene anche Pizzi 9°. A seguire, Traniello 20°, Picech 24°, Giacomo Galli 42°, Vistali 51°, Tondale 55°, Lampugnani 57°, Martino Galli 63°, Baragiola 72° e Ferri 85°. Fuori nella seconda manche Bertoldini, Balen e Mariuzzo.

Nella gara femminile, molto bene Sala che chiude in 6^ posizione, seguita da: Pizzi 10^, Amidei 11^, Giacomelli 16^, Milani 53^ e Bormolini 61^. Fuori nella prima manche Cervini.