SCI CLUB LECCO: GIORGIA SALA REGINA ALL’APRICA, BENE ANCHE RUGGERO TRANIELLO

APRICA (SO) – Si è conclusa la quattro giorni all’Aprica dove sono state impegnate le squadre maschili e femminili dello Sci Club Lecco Giovani in due slalom giganti e due slalom speciali Fis Cittadini. Regina indiscussa di questa trasferta è stata Giorgia Sala che ha vinto due gare, un gigante e uno slalom, facendo suo anche un secondo posto nel secondo slalom in programma. Da sottolineare anche i due podi di un ottimo Ruggero Traniello: terzo nel primo dei due giganti e secondo nel secondo dei due slalom in calendario.