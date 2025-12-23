SCI CLUB LECCO: IN VALMALENCO BRILLANO GIORGIA SALA E GIULIA AGAZZI

CHIESA IN VALMALENCO (SO) – Doppio appuntamento maschile e femminile sulle nevi di Chiesa in Valmalenco con lo Slalom Gigante Fis Junior. Per lo Sci Club Lecco arrivano due grandi prestazioni di Giorgia Sala, che vince nella prima gara in calendario e chiude al 2° posto in quella odierna. Grande prova anche per Giulia Agazzi, che nella sfida di ieri è salita sul 3° gradino del podio conquistando così il 1° posto nella classifica Aspiranti.

Nella gara maschile di domenica scorsa, Ruggero Traniello sfiora il podio arrivando 4°, segiuto da Nico Picech 9°, Tommaso Vistali 18°, Pietro Invernizzi 19°, Fausto Longa 35°, Marco Vaglio 39°, Ivan Bertoldini 42°, Luca Baragiola 47° e Federico Galli 58°. Mattia Tondo, Leo Lampugnani, Riccardo Mariuzzo fuori nella seconda manche. Martino Galli, Marco Balen e Raffaele Monaco fuori nella prima manche.

Nella gara femminile, Giorgia Sala si impone col tempo di 1’41”21 vincendo la gara, seguita dall’eccellente performance di Giulia Agazzi che sale anche lei sul podio conquistando il 3° posto. Quindi, ottime gare per Carlotta Pedrolini 6^, Giulia Bonaso 8° e Giacomelli Vittoria 10^. A seguire: Carolina Ferri 19^, Ludovica Spreafico 36^, Elisa Bormolini 48^, Angela Colombo 50^ e Virginia Pellegrini 69^.

Nella gara di ieri, lunedì 22 dicembre, al maschile il migliore del Lecco è stato Mariuzzo Riccardo 7°, seguito da Monaco Raffaele 13°, Picech Nico 14°, Lampugnani Leo 20, Galli Martino 27°, Longa Fausto 31°, Vistali Tommaso 36°, Tellini Tommaso 40°, Bertoldini Ivan 47° e Romano Andrea 49°. Fuori anzitempo Invernizzi Pietro, Ruggero Traniello e Balen Marco.

Nella gara femminile, altra grande prestazione per Giorgia Sala che conquista il 2° posto a soli 31 centesimi di distacco da Giulia Mariani vincitrice della gara. Molto bene anche Carlotta Pedrolini 5^, seguita da Vittoria Giacomelli 14^, Carolina Ferri 15^, Ludovica Spreafico 38^, Elisa Bormolini 52^^, Angela Colombo 58^ e Virginia Pellegrini 59^. Fuori anzitempo Giulia Agazzi, Giulia Piazza e Matilde Galli.