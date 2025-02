SCI CLUB LECCO, INCETTA DI MEDAGLIE SULLE NEVI DEL MONTE PORA

MONTE PORA (BG) – Una due giorni soddisfacente per il team Giovani dello Sci Club Lecco reduce dal doppio appuntamento a Monte Pora tra i pali stretti, gare FIS Junior Regionali valide anche per le qualificazioni ai Campionati Italiani Aspiranti.

Cinque i podi assoluti conquistati e quattro quelli Aspiranti a dimostrazione di come la stagione stia procedendo per il verso giusto. Pierfrancesco Dei Cas, portavoce dello staff tecnico commenta: “Abbiamo affrontato la competizione in condizioni difficili, tra neve e persino pioggia, ma tutti i ragazzi si sono comportati in modo eccellente. Al di là di podi e piazzamenti, ciò che per noi conta davvero sono i punteggi FIS, poiché rappresentano un indicatore concreto dell’andamento della stagione. Dopo questi due giorni di gare, non possiamo che sottolineare le straordinarie prestazioni di tutti, compresi coloro che, pur rimanendo più indietro in classifica, hanno dimostrato grande impegno e determinazione”.

Passando alle gare, nello Slalom maschile di sabato, Luca Bianchi vince la gara col tempo di 1’27”32 con Matteo Vaglio a pochi centesimi dal podio dovendosi accontentare del 4° posto. A seguire: Marco Balen 19°, Tommaso Vistali 24°, Luca Baragiola 45°, Martino Galli 46° e Ivan Bertoldini 50°. Fuori nella seconda manche Giacomo Galli, mentre nella prima Leo Lampugnani, Alessandro Pizzi, Nico Picech, Simone Tondale e Ruggero Traniello.

Nella gara femminile, Linda Amidei (in copertina) si impone col tempo di 1’29”50. Molto bene anche Giulia Bonaso 6^ assoluta e 2^ nella classifica Aspiranti. Ottima prova anche per Vittoria Giacomelli 9^. Fuori nella prima manche Giorgia Sala.

Nella gara odierna, al maschile Luca Bianchi conquista il 2° posto col tempo di 1’32”32, bene anche Ruggero Traniello 11°, Giacomo Galli 13, Mattao Vaglio 15, Simone Tondale 16°, Tommaso Vistali 24° assoluto e 2° nella classifica Aspiranti, quindi, Nico Picech 30°, Ivan Bertoldini 59° e Luca Baragiola 60°. Fuori nella seconda manche Martino Galli, Leo Lampugnani e Marco Balen.

Nella gara femminile, doppio podio lecchese con la vittoria di Giorgia Sala e il 2° posto di Linda Amidei. Molto bene anche Giulia Bonaso 6^ e Vittoria Giacomelli 9^ rispettivamente 2^ e 3 ^ nella classifica Aspiranti.