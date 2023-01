MONTE PORA (BG) – Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico dello Sci Club Lecco per i risultati ottenuti dal team Giovani impegnato sulle nevi di Monte Pora dove venerdì e sabato si sono svolte due gare Fis Junior di Slalom Gigante.

Nella gara di venerdì, al femminile, una grande Sofia Parravicini fa suo il 2° posto assoluto e il 1° posto nella classifica Aspiranti fermando le lancette del crono sul tempo di 1’44”45. Grande gara anche per Diana Camozzini che accarezza il podio finendo al 5° posto assoluto col tempo di 1’45”64. Molto bene anche Linda Amidei 11ª e Eleonora Pizzi 16ª.

Nella gara maschile, Ruggero Traniello è autore di una pregevole gara che chiude in 8ª posizione assoluta e 5° nella classifica Aspiranti. Buonissime prove anche per Gabriele Bianchi 16° e Francesco Peccati 17°. Rammarico invece per Luca Bianchi uscito alle ultime porte, vanificando purtroppo quello che sarebbe stato un podio sicuro.

Nella seconda giornata di gare al femminile la migliore per lo Sci Club Lecco è stata Diana Camozzini brava a chiudere al 6° posto assoluto col tempo di 1’45”13. Molto bene anche Linda Amidei che fa suo l’8° posto, poco più dietro Eleonora Pizzi 15ª. Fuori per un errore Sofia Parravicini.

Nella gara maschile questa volta Traniello centra il podio nella classifica Aspiranti conquistando il 3° posto e il 6° assoluto con il tempo di 1’43”87. Grande gara anche per Luca Bianchi che taglia il traguardo in 11ª posizione, quindi Gabriele Bianchi 19° e Francesco Peccati 27°.