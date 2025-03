SCI CLUB LECCO. OTTIMI I GIOVANI ALL’APRICA: TRE PODI NEL GIGANTE FIS JUNIOR

APRICA (SO) – Tre podi per lo Sci Club Lecco nella due giorni di Slalom Gigante gare valide come Fis Junior che si sono svolte venerdì 28 e sabato 29. Sugli scudi Matteo Vaglio, Ruggero Traniello e Giorgia Sala.

Nella gara di venerdì, un ottimo Matteo Vaglio mette il piede sul 2° gradino del podio fissando le lancette del crono sul tempo di 1’43”04. Buona gara anche per Ruggero Traniello che chiude al 16° posto, quindi Martino Galli 36°, Leo Lampugnani 38°, Tommaso Vistali 54° e Ivan Bertoldini 67°. Fuori nella prima manche Alessandro Pizzi.

Nella gara femminile, sfiora il podio Giorgia Sala che dopo una bella prestazione è 4^, seguita da Vittoria Giacomelli 20^, Giulia Agazzi 27^, Clelia Milani 51^ e Elisa Bormolini 67^.

Nella gara di sabato, arriva un altro podio lecchese con Ruggero Traniello che è 3° col tempo di 1’41”15. Sfiora il podio Matteo Vaglio che chiude in 5^ posizione. A seguire: Alessandro Pizzi 32°, Leo Lampugnani 38°, Giacomo Galli 42°, Simone Tondale 47° e Tommaso Vistali 50°. Fuori nella prima manche Marco Balen, nella seconda Ivan Bertoldini.

Ma le soddisfazioni di giornata non sono finite, infatti Giorgia Sala (in copertina) regala il terzo podio della due giorni conquistando il 2° posto col tempo di 1’44”54. Buonissima prova anche per Vittoria Giacomelli 9^ e Giulia Agazzi 14^, a seguire Clelia Milani 43^, Matilde Pizzagalli 47^ e Elisa Bormolini 56^.